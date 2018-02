Milliarden-Investition Daimler stärkt Allianz mit chinesischem Partner BAIC

Daimler arbeitet allerdings schon mit Renault bei der Entwicklung von Autos und Nutzfahrzeugen zusammen, der französische Konzern ist mit gut drei Prozent an den Stuttgartern beteiligt. Auch mit BAIC verbindet Daimler eine langjährige Partnerschaft. Mit der gemeinsamen Milliarden-Investition in China solle ein existierender Standort von BAIC umgebaut und in das Gemeinschaftsunternehmen Beijing Benz Automotive eingebracht werden, erläuterte ein Daimler-Sprecher. In dem Werk sollen verschiedene Mercedes-Modelle produziert werden, inklusive Elektro-Autos. Die Pläne hätten nichts mit dem Einstieg von Geely zu tun, betonte der Sprecher. In einer Mitteilung des Konzerns hieß es: "Daimler kennt und schätzt Li Shufu als chinesischen Unternehmer mit besonderer Kompetenz und Zukunftsorientierung, mit dem man den industriellen Wandel konstruktiv diskutieren kann."