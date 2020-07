Milliardenverlust Corona schlägt bei Volkswagen durch

Die Autobranche hat in der Coronakrise schwer zu kämpfen. Vergangene Woche erst hatte Daimler einen Milliardenverlust bekannt gegeben. Auch bei der übrigen Konkurrenz sieht es nicht besser aus: Renault meldete am Donnerstag einen Rekordverlust von 7,3 Milliarden Euro für das erste Halbjahr. Die Opel-Mutter Peugeot konnte sich im ersten Halbjahr zwar in der Gewinnzone halten. Für den Zeitraum April bis Juni gehen Analysten aber auch bei den Franzosen von tiefroten Zahlen aus. „Es kann eigentlich kein Hersteller außer Tesla in den schwarzen Zahlen sein“, sagte Frank Schwope von der NordLB.