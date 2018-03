Europaweit arbeiteten zum Zeitpunkt der Übernahme bei Opel und Vauxhall 38.000 Menschen, davon etwa 19.000 in Deutschland. Im britischen Vauxhall-Werk in Ellesmere Port wurden bereits 650 Stellen, fast ein Drittel der Arbeitsplätze, gestrichen. Bei Opel ging ein Großteil der rund 10.000 Mitarbeiter in Verwaltung und Entwicklung in Rüsselsheim Anfang des Jahres für mindestens sechs Monate in Kurzarbeit. Nach einer Vereinbarung mit dem Betriebsrat sollen ältere Mitarbeiter vorzeitig in Rente gehen, Leiharbeiter bekommen keine Verlängerung.