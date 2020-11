Mini Vision Urbanaut Das selbstfahrende Tiny House

Stattdessen sind für den Innenraum vor allem nachhaltige und zugleich lange haltbare Werkstoffe angedacht. Eine Besonderheit ist die aufklappbare Frontscheibe. Der damit entstehende „Straßenbalkon“ sorgt für ein großzügiges Raumgefühl und ermöglicht zudem die Interaktion mit der Außenwelt. Grundsätzlich soll der Urbaunaut auch auf seine direkte Umwelt reagieren und zum Beispiel das Innenraumambiente an die Außenbedingungen anpassen, so dass beide Welten miteinander verschmelzen. Unter anderem lässt sich der Fahrersitz zum Fondbereich drehen, was es Gästen erlaubt, sich gegenüber zu sitzen.

Bild: Mini