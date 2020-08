Minus 212 Millionen Euro BMW rutscht in die Verlustzone

Der Konzernumsatz brach im Quartal um 22,3 Prozent auf 19,97 Milliarden Euro ein. Gebremst wurde die Talfahrt vom Geschäft in China, wo BMW schon früher Lichtblicke ausgemacht hatte. Der Autobauer hatte bereits mitgeteilt, dass im abgelaufenen Quartal ein Viertel weniger Autos verkauft wurden als im Vorjahreszeitraum. Angesichts monatelanger Werks- und Händlerschließungen in aller Welt brach die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge von April bis Juni um 25,3 Prozent auf rund 485.000 ein, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Gebremst wurde die Talfahrt von einer Absatzsteigerung in China.