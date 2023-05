Minus ein Drittel Volkswagen kürzt China-Ziele um Dutzende Milliarden Euro

Bei einem Gesamtmarkt von 30 Millionen Autos entsprechen die von Wöllenstein angepeilten sechs Millionen Autos einem Marktanteil von 20 Prozent. „Wir wollen die 19 oder 20 Prozent Marktanteil, die wir in den Jahren vor Covid-19 hatten, auch in der Zukunft halten“, sagte er der Wirtschaftswoche. Die Weichen, so Wöllenstein, seien dafür bereits gestellt.



