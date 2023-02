Mit dem Porsche Taycan durch Indien Zwischen Schlaglöchern und versteckten Wallboxen

Überhaupt – mit dem Elektroauto durch Indien, geht das? Und warum gerade mit einem Porsche Taycan? Zumal der monatliche Durchschnittsverdienst in Indien gerade mal 150 Euro beträgt. Auf der anderen Seite leben dort über 700.000 Millionäre sowie 166 Milliardäre. Genug Potenzial also für Autos wie den Taycan, der hier wegen exorbitant hoher Luxuszölle mindestens 230.000 Euro kostet, etwa zweieinhalbmal so viel wie in Deutschland. Mit Wachstumsraten von je 60 Prozent in den letzten zwei Jahren brummt das Geschäft der Zuffenhausener Marke. 779 Fahrzeuge haben die zehn Porsche-Händler im vergangenen Jahr verkauft, darunter 79 Taycan. Zehn Prozent an den Gesamtverkäufen ist eine ähnlich hohe Quote wie in Deutschland. „Wir spüren, dass die Elektromobilität auch hier angekommen ist“, sagt Manolito Vujicic, Geschäftsführer von Porsche Indien.

Bild: Porsche