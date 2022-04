Mit dem Roboter in der Fahrerkabine Wie Daimler Truck autonome Lastwagen durch die USA schickt

Die Trucking-Branche ist bekannt dafür, besonders kostenbewusst zu sein und damit immun gegen irgendwelche Technik-Gimmicks. Trotzdem: „Sie müssen neue Technologien immer auf dem Radar haben, um der Gefahr vorzubeugen, dass ein Wettbewerber sie damit überflügelt“, meint Seth Clevenger, geschäftsführender Redakteur der US-Fachgazette Transport Topics. Daum bleibt vage, wann der Robo-Lkw genau auf die Straße kommt. „Im nächsten Jahr sicherlich nicht“, sagt Daimler-Truck-CEO Daum. „Aber wir zielen auf diese Dekade.“ Und dann auch nicht in Deutschland, sondern zunächst auf Autobahnen in Flächenländern wie den USA, Kanada und Australien. „Gerade auf den Interstates sind die möglichen Verkehrsszenarien im Gegensatz etwa zu Innenstädten übersichtlich“, erklärt Peter Vaughan Schmidt, der bei Daimler Truck autonome Technologien verantwortet. Aber selbst in den USA werden die Robo-Lkw zumindest zum Start nur in den Sonnengürtel-Staaten fahren, in denen Schneestürme, Glätte und Tiefsttemperaturen selten sind. Dazu zählen in den USA 18 Staaten, von Kalifornien im Westen bis nach Florida und North und South Carolina im Osten.