Mit dem Roboter in der Fahrerkabine Wie Daimler Truck autonome Lastwagen durch die USA schickt

Was für ein vorbildlicher Fahrer Jeremy zu sein scheint, zeigt sich auch nach der Ausfahrt von der Interstate vor einer Ampel, die schon ziemlich lange auf Grün steht. Fast jeder Fahrer würde beschleunigen, um die Grünphase noch mitzunehmen. Jeremy fährt stattdessen langsamer, um dann prompt bei Rot stoppen und warten zu müssen. Falls es ihn in den Fingern juckt – er hat sogar ein spezielles Stunt-Training für Truck-Fahrer absolviert –, lässt er sich das nicht anmerken. Er kann nicht anders. Denn die Gelassenheit und das übervorschriftsmäßige Fahren werden von einem Computer diktiert, der links hinter ihm in der Fahrerkabine angebracht ist. Bis auf ein kurzes Baustellen-Stück direkt am Depot ist der Sattelschlepper die ganzen 20 Minuten vollautomatisch gefahren. Der menschliche Fahrer war nur Aufsichtsperson.



„Jeremy hat nur einmal übernommen, auf der Auffahrt“, sagt Walter Griggs von der Daimler Truck Tochterfirma Torc Robotics, der hinter dem Fahrer sitzt und auf ein Display schaut. Was an einem Schlagloch lag. Jeremy, dessen Hände die ganze Zeit aus Sicherheitsgründen direkt über dem Lenkrad schweben müssen, hat bei der Erschütterung unfreiwillig ins Steuer gegriffen und der Computer hat wie vorgesehen sofort an ihn übergeben. „Sorry“, sagt Jeremy. Seit mehr als zwei Jahren testet Torc Robotics im Süden der USA, vornehmlich im US-Bundesstaat New Mexico, das autonome Fahren. Eine Handvoll von speziell aufgerüsteten Cascadias mit Codenamen wie San Mateo oder Anika – benannt nach einer deutschen Mitarbeiterin – hat seitdem Tausende von Testfahrten innerhalb von Albuquerque und bis ins vier Stunden entfernte Amarillo in Texas autonom zurückgelegt. Statt Fracht transportieren sie Ballast – zum Beispiel Zementsäcke.