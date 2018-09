Mitglieder-Magazin ADAC stellt „Motorwelt“ in bisheriger Form ein

Der Strukturwandel in den Medien erreicht nun auch die größte Zeitschrift Europas: Ab 2020 soll die ADAC „Motorwelt“ nicht mehr monatlich erscheinen und auch nicht mehr an die Mitglieder verschickt werden. Künftig soll es das gedruckte Heft nur noch viermal pro Jahr geben. Und wer es lesen will, muss es sich beim ADAC oder einem Partner des Verkehrsclubs wie Tankstellen abholen – ähnlich, wie es bei der Apotheken Umschau der Fall ist.