Mitsubishi Space Star Altmodisch – aber gut

Das Motorenprogramm hat Mitsubishi zuletzt kräftig gestrafft, einzige verbliebene Option ist ein leicht knurriger 1,2-Liter-Benziner mit 52 kW/71 PS, der ohne Turbo auskommt und seine Kraft daher über hohe Drehzahlen entfalten muss. Wer flott vorankommen will, sollte die Hand also immer in der Nähe des Fünfgang-Schaltknüppels lassen, um den Dreizylinder im Wohlfühlbereich zwischen 3000 und 4000 Touren zu halten. Schon die kurze Testfahrt ließ vermuten, dass dadurch in der Praxis der Kraftstoffverbrauch deutlich über den optimistisch angesetzten Normwert von 4,7 Litern steigen dürfte. Wer lieber nicht selbst schaltet, kann für rund 1100 Euro Aufpreis ein stufenloses Getriebe ordern. Allerdings nur in den beiden höchsten Ausstattungslinien.

Bild: Mitsubishi