Mittelklasse-Diva Der VW Passat CC im Gebrauchtwagen-Check

Eine deutlich größere Spreizung in Hinblick auf Hubraum und Leistung bieten die Benziner. Den Einstieg markiert das Downsizing-Aggregat 1.4 TSI mit 110 kW/150 oder 118 kW/160 PS. In den ersten Baujahren wurde außerdem ein 1.8 TSI mit ebenfalls 118 kW/160 PS sowie der 2.0 TSI mit 147 kW/200 PS beziehungsweise 155 kW/211 PS angeboten. Zum richtigen Heißsporn mutiert der CC allerdings mit dem 3,6-Liter-V6, der dank 220 kW/300 PS das Mittelklasse-Modell auf Oberklasse-Niveau katapultiert. Ebenfalls in oberen Regionen bewegt sich der Verbrauch, der in der Praxis stets zweistellig ist. Der aus heutiger Sicht vernünftigste Antrieb ist der allein in den Baujahren 2015/16 angebotene Turbobenziner 1.4 TSI BMT mit 150 PS, der Euro 6 bietet und unter sechs Liter Benzin verbraucht. Wer sich für Effizienz und Umwelt weniger interessiert, wird gewiss mit dem V6 am glücklichsten, der sehr gut zum nobleren Charakter des CC passt.

Bild: Volkswagen