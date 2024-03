Beim CO2- und Spritsparen hilft der 81 kW/110 PS starke Stromer aber nur bedingt, die vom Hersteller angegebene elektrische Reichweite von 52 Kilometern lässt sich nur unter Idealbedingungen halbwegs erreichen. Wer auf dem nach Möglichkeit emissionsfreien Pendelweg zur Arbeit nicht nur durch die Stadt rollt, sollte nach 30 bis 40 Kilometern auf dem Firmenparkplatz angekommen sein. An dieser Stelle merkt man dem Peugeot sein mittleres Alter an – moderne Plug-in-Hybride kommen locker zwei- bis dreimal so weit. Häufig bewegt man den SW daher mit fast leerer Batterie im Hybridmodus, wo er sich in der Regel mit rund 6,5 bis 7 Litern Sprit zufriedengibt. Kein Traumwert, aber akzeptabel.

Mit knapp 46.000 Euro für das Modell mit dem 96 kW/130 PS starken Basisbenziner ist der Peugeot 508 SW selbstbewusst eingepreist. Die Plug-in-Hybride starten erst jenseits von 52.000 Euro, die starke Variante steht in der Basisvariante „Allure“ mit üppigen 53.750 Euro in der Liste. Im Gegenzug gibt es aber bereits sehr viel Serienausstattung – vom LED-Matrixlicht über das Infotainment mit Navigation bis hin zur Zweizonen-Klimaanlage. Wer 2.400 Euro für die „GT“-Linie ausgibt, erhält unter anderem eine sportlich leicht nachgeschärfte Optik, die sehr guten Ergonomie-Sitze, einen adaptiven Tempomat und eine 360-Grad-Kamera. Interessantester Punkt auf der Optionsliste: Das Nachtsichtsystem für 1.300 Euro. Im Test funktionierte es technisch verblüffend gut, der potenzielle Sicherheitsgewinn dürfte sich aber wohl nur bei häufigen Nachtfahrten auf ländlichen Gebieten realisieren.

Bild: Peugeot