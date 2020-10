Mobiles Corona-Labor „Das Labor kommt zu den Probanden“

Möglich machen das 16 so genannte Vivalytic-Analysegeräte, die Bosch vor einigen Wochen auf den Markt gebracht hat. Sie arbeiten nach der so genannten PCRT-Methode, die bislang als der zuverlässigste Corona-Nachweis gilt, und sind mit einer Durchlaufzeit von 39 Minuten obendrein die schnellsten am Markt. Allerdings kostet jede dieser Maschinen rund 25.000 Euro, sagt Affeld und erklärt damit, warum das Testmobil rund 620.000 – 640.000 Euro kostet – gut dreimal so viel wie ein voll ausgestatteter Rettungswagen oder zwölfmal so viel wie der nackte TGE. Und dabei ist der mit 177 PS-Diesel, Allradantrieb und Achtgangautomatik schon vom oberen Ende der Modellpalette.