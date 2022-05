Mobilfunk-Patente Einer klagt, alle profitieren: Auch Ford kauft 4G-Lizenzrecht bei Avanci ein

Der japanische Patentverwerter IP Bridge hatte als erster vor Gericht eine Entscheidung durchgesetzt – sein italienischer Counterpart Sisvel sowie eine Tochter des texanischen Patentverwerters Longhorn IP klagten in den USA gegen Ford. Die Klage in München brachte das schnellste Ergebnis. Die übrigen Prozesse dürften jetzt eingestellt werden. Auch das Verkaufsverbot mit Rückruf vom Händler und Vernichtung ist vom Tisch. Autohersteller Ford, der auch Autos für die Marke Lincoln produziert, nimmt für alle Autos, in die er jemals Chips eingebaut hat, Lizenzen – wie viele das sind, wird nicht bekanntgegeben.