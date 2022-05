Mobilfunk-Patente Gerichtsentscheid: Verkaufsverbot für Ford in Deutschland

Damit das Urteil vollstreckt wird, muss IP Bridge bei Gericht eine Sicherheitsleistung von 227 Millionen Euro hinterlegen. Das Urteil könnte – wie üblich – in ein bis zwei Wochen vollstreckt werden, wenn sich der Autohersteller nicht noch mit dem Kläger einigt. Das Urteil ist anfechtbar. 2021 verkaufte Ford in Deutschland als siebtgrößter Hersteller 126.400 Autos. Es geht also um Umsatz in Millionenhöhe. Das Urteil von Richter Matthias Zigann sieht sogar den Rückruf aller Autos von den Händlern und ihre Vernichtung vor.