Mobilitätswende Die Energiewende in der Mobilität braucht Technologieoffenheit

Aktuell beträgt die Importquote der gesamten Energie Deutschlands über alle Sektoren – Elektrizität, Wärme, Mobilität – etwa 75 bis 80 Prozent. Weniger als 15 Prozent des deutschen Energiebedarfs werden aktuell aus Erneuerbaren Energien gedeckt, davon zwei Drittel aus Biomasse, also nur ein Drittel aus „heimischen“ Solar- und Windkraftanlagen. Dieser Anteil wird sich durch den Zubau von Windkraft- und Solar-Anlagen in den nächsten Jahren erhöhen müssen. Doch in Deutschland gibt es weder genug Sonne, noch genügend Wind, um ausreichend grüne Energie im Land zu erzeugen. So hat ein Jahr zwar 8760 Stunden – doch im Schnitt scheint die Sonne in Deutschland davon nur 1000 Stunden (Photovoltaik). Ohne ausreichend Speicherkapazität und Leitungen reichen die Sonnenstunden bei Weitem nicht. Und um Energie aus Wind an Land und vor der Küste zu erzeugen, stehen in Deutschland jährlich nur zwischen 1200 und 2400 Stunden zur Verfügung. Von Akzeptanzproblemen weiterer Windparks im dichtbesiedelten Deutschland ganz zu schweigen. Inzwischen gibt es über 1000 Bürgerinitiativen gegen Windkraftprojekte.



Hinzu kommt: Der Rohstoffverbrauch dieser Technologien ist hoch und die Materialien werden oft unter problematischen ökologischen und sozialen Bedingungen gewonnen. Für die Anlagen im Bereich Wind- und Solarenergie benötigt man beispielsweise im Vergleich etwa mit Gas- oder Wasserkraftwerken wesentlich größere Mengen an Stahl pro erzeugtem Megawatt Strom. Für die Lithium-Ionen-Akkus in batteriebetriebenen Elektroautos braucht es Kobalt, um die Energiedichte zu erhöhen und die Ladezeiten zu verkürzen.