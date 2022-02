Mobilitätswende Fährt das Elektroauto besser im Abo?

2021 nutzten laut Schätzungen des Duisburger CAR-Instituts 52.500 Menschen in Deutschland ein Auto-Abo. Mit Blick auf die Gesamtzahl der zugelassenen Pkw entspräche das einem Anteil von weniger als 0,2 Prozent. Dennoch: Trotz Corona-Pandemie und Zulieferungsschwierigkeiten habe sich der Markt für Auto-Abos in den vergangenen beiden Jahren gut entwickelt, heißt es in der Studie. Noch sei die Möglichkeit eines Auto-Abos in der Bevölkerung zwar „sehr wenig bekannt“, sagt Ferdinand Dudenhöffer. Aber: „Wenn man den Menschen das System dahinter vernünftig erklärt, dann werden sie schnell dafür offen.“