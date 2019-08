Mobius Motors in Afrika Der Deutsche, der den Kenianern Autos verkaufen soll

Schröder weiß, dass er Überzeugungsarbeit leisten muss. Die Vorbestellungen sind ein guter Anfang, mehr nicht. Große Kampagnen hat der Marketingfachmann Schröder noch nicht gestartet: „Instagram, Facebook, Flyer“, zählt er auf, „und wir legen Wert darauf, dass die Autos auf den Straßen unterwegs sind.“ Natürlich fährt er auch selbst einen der 50 Prototypen des Mobius I, rollende Werbung. Wenn er mit dem Fahrzeug an einer Ampel stehe, erzählt er, kämen die Menschen angelaufen und fragten ihn: „Oh, made in Kenya? I like your car.“ Er wolle die Kenianer beim Nationalstolz packen und habe bisher auch „gutes Feedback erhalten: endlich ein Auto, dass für unsere Bedürfnisse entwickelt worden ist.“ Die Regierung soll ein wichtiger Abnehmer werden. Präsident Uhuru Kenyatta besitzt einen der ersten Mobius. Und vor wenigen Tagen erst wurde Generalsekretär Karanja Kibicho während einer Testfahrt in einem Mobius gesichtet. Und auch wenn die große Produktion noch nicht angelaufen ist, plant die Firma in der Hafenstadt Mombasa, der zweitgrößten Stadt des Landes, einen Mobius-Showroom. „Über kurz oder lang wird der Wettbewerb hier härter werden“, weiß Schröder.