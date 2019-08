Mobius Motors in Afrika Der Deutsche, der den Kenianern Autos verkaufen soll

Sein ehemaliger Skoda-Vorgesetzte Detlef Schmidt lotst ihn rund zwei Jahre später zurück nach Deutschland und in eine andere Branche: Schmidt ist nun Marketingchef des Energieversorgers EnBW in Karlsruhe, und Schröder baut als Bereichsvorstand eine Infrastruktur für E-Mobilität auf. „Doch dann kam Fukushima“, sagt Schröder. Im Frühjahr 2011 entscheidet die Bundesregierung den Atomausstieg, und EnBW verfügt seinerzeit über die größte Anzahl an Nuklearkraftwerken. „Es war schnell klar, dass EnBW in schwieriges Fahrwasser gerät.“