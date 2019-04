Model 3 Der 35.000-Dollar-Tesla wird zum Zombie, aber Musk hat einen Trumpf

In dem ganzen Sturm der Entrüstung über den neuerlichen „Sündenfall“ von Musk ging unter, dass die Plus Variante nun auch in den Auslandsmärkten verfügbar ist. Dort waren bislang nur die Premiumvarianten erhältlich. Seit Freitag können nun auch deutsche Kunden für ab 45.480 Euro die Plus-Variante ordern und damit den bislang günstigsten Tesla.



Die Preispolitik erschwert Analysten das Rätselraten über die Tesla-Nachfrage. Zudem gibt es Spekulationen, dass Kooperationspartner Panasonic die Produktion der Akkus in der Batteriefabrik in Reno nun doch nicht erweitern wird. Wegen Absatzschwäche? Oder ist es eine Retourkutsche, weil die Japaner in der neuen Fabrik in China nicht als exklusiver Zellen-Lieferant gesetzt sind?