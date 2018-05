Model 3 für 78.000 Dollar: So riskiert Elon Musk Teslas Zukunft

Jetzt hat Tesla die Optionsliste für das Model 3 aktualisiert – aber in die falsche Richtung. Das Model 3 soll sogar teurer werden. Am Wochenende pries Musk die hochgerüstete Allrad-Version des Model 3 mit zwei Motoren an, die ab Juli verkauft werden soll. Das schnellere und leistungsstärkere Model 3 hat einen Preis von 78.000 Dollar (ohne den Fahrassistenten „Autopilot“). „Etwa genauso viel, wie der BMW M3“, ergänzte Musk und lieferte damit einen Hinweis auf die Zielgruppe. Also eher ein seltener Premium-Sportwagen statt einem Massenmodell.