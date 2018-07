Model-3-Produktion Teslas Aktie zeigt die Skepsis an Musks Erfolg

Das Erreichen des Produktionsziels war für Musk auch durchaus ein Grund zu feiern - sein bislang größter Triumph mit dem E-Auto-Pionier. Aber die Kursentwicklung der Tesla-Aktie steht derzeit eher für Skepsis als Partystimmung. Tesla-Papiere büßten am Dienstag an der Nasdaq sogar fast sieben Prozent ein und knüpften so an ihren Kursrutsch vom Vortag an. Mit dem Erreichen seines Produktionsziels von 5000 Model-3-Fahrzeugen in einer Woche seien die Zweifel am Erfolgsmodell nicht zerstreut worden, sagte ein Händler. Analysten warnten, es gebe weiterhin viele Fragen.