Model-3-Produktionsziel erreicht Steht Tesla-Chef Elon Musk eine Erfolgswoche bevor?

Am Donnerstag hatte Elon Musk seinen 47. Geburtstag gefeiert. Nicht in Los Angeles, wo seine Ex-Frau Justine und die fünf Kinder leben. Sondern in seiner Fahrzeugfertigung in Fremont am Ostrand des Silicon Valley, wo der Tesla-Chef seit Mai Quartier bezogen hat. Am Sonntagnachmittag konnte Musk dann seiner Mannschaft gratulieren: „Wir haben es geschafft. Was für ein unglaublicher Job eines wunderbaren Teams. Ich könnte nicht stolzer sein, als mit euch zu arbeiten. Es ist eine Ehre“, jubelte Musk per E-Mail und schob für die Öffentlichkeit via Twitter nach: „7000 Autos, sieben Tage.“ Inklusive Liebesbekundung mit zwei Herzchen.