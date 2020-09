Model Y – Made in Germany Diese deutschen Zulieferer wollen vom neuen Tesla-Werk profitieren

In der ersten Phase, so ist der Plan, will Tesla dort mit bis zu 12.000 Mitarbeitern bis zu 500.000 Autos im Jahr bauen. Und ginge alles im jetzigen Tempo weiter, könnten es einem Insider zufolge schon bald doppelt so viele sein. Demnach könnten im Werk nach seinem Endausbau der Phase 3 zwei Millionen Autos im Jahr produziert werden. „Bei der Infrastrukturplanung gehen Gutachter davon aus, dass an diesem Standort in künftigen Phasen erheblich mehr Autos produziert werden könnten. Perspektivisch geht Tesla – je nach Markthochlauf – von bis zu 40.000 Mitarbeitern aus“, sagt Steinbach.