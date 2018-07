Karl-Thomas Neumann

Karl-Thomas Neumann hatte zum 1. März 2013 den Chefposten in Rüsselsheim übernommen. Der gebürtige Niedersachse (Jahrgang 1961) studierte Elektrotechnik in Dortmund und Duisburg. Zunächst arbeitete er bei Motorola, 1999 wechselte er dann zu VW. Von 2004 bis 2009 war er bei dem Autozulieferer Continental tätig, danach ging Neumann zurück zu Volkswagen. Er hat dort das Geschäft in China ausgebaut und gilt als Freund der Elektromobilität. In Rüsselsheim erarbeitete er sich einen guten Ruf, obwohl er sich zuvor nicht als Krisenmanager profiliert hatte. Selbst Kritiker loben heute bei Opel die griffige Werbung, das frische Image und die technisch stark verbesserte Produktpalette. Nur die Rückkehr in die Gewinnzone hat Neumann bis zuletzt nicht geschafft. Am 12. Juni 2017 erklärte Neumann seinen Rücktritt.

Bild: obs