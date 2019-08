Auf der am vergangenen Samstag beendeten Monterey Auction Week wurden wieder besonders edle und teure Auto-Preziosen in größerer Zahl verkauft. Wie der Marktbeobachter Classic Analytics ermittelt hat, kamen 768 der insgesamt 1.315 zum Verkauf angebotenen Fahrzeuge erfolgreich unter den Hammer.

Teuerstes Auto der Auktionswoche war ein McLaren F1 Coupé „LM-Spec“. Es handelt sich um einen von nur fünf F1, die als Hommage an die fünf McLaren F1 GTR gebaut wurden, die 1995 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans durchs Ziel fuhren. Umgerechnet rund 17,9 Millionen Euro erzielte der Supersportler beim Verkauf durch das Auktionshaus RM Sotheby's. Das ist kein ungewöhnliches Preisniveau für den Sportwagen. So erreichte ein McLaren F1 2018 in Monterey mit 15,6 Millionen Dollar (damals umgerechnet rund 13,3 Millionen Euro) den zweiten Platz.

Bild: Frank Wilke - Classic Analytics