Morelo Grand Empire Eine Luxus-Wohnung auf Rädern

Als Krönung kann in der Heckgarage der eigene Pkw mit auf die Reise genommen werden, sofern er nicht größer ist als ein Mini ist. Die kleinste Ausführung des Grand Empire mit 10,45 Meter Länge kostet 600.000 Euro und hat eine Hubstützenanlage, eine Sat-Anlage und sechs Solarpaneele serienmäßig an Bord. Am oberen Ende der Preisskala rangiert mit mindestens 635.000 Euro der 11,40 Meter lange Wohnriese. Da die individuellen Wünsche so weit wie möglich erfüllt werden, dürfte sich der Preis in der Regel auf deutlich höherem Niveau einpendeln.

Bild: CSD