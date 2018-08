Motorenhersteller: Deutz setzt zukünftig auf chinesische Kooperationen

Allein 100.000 Motoren jährlich brauche der eine der beiden potenziellen Partner – so viel wie Deutz derzeit in einem Halbjahr absetzt. „Der Umsatzanteil in Asien wird sich dann von heute knapp zehn Prozent auf 30 Prozent verdreifachen“, kündigte Hiller in dem Zeitungs-Interview an. Neben den beiden Partnern wolle der Kölner Traditionskonzern aber auch andere Kunden in China bedienen und werde daher in der Volksrepublik mit einer Produktion vor Ort sein.