Münchener Autobauer Der außerordentliche Elektro-Aufschwung von BMW

Eine Kamera umkreist einen Klavierspieler am Flügel vor einer Küste am Meer, ein Fahrzeug rauscht über den riesigen Bildschirm. Es ist die Inszenierung für einen hellgrauen BMW-SUV im neuen, leicht kantigen Look, den „Visionsfahrzeug“ genannten Ausblick auf die „Neue Klasse X“. Dies sei „die Neudefinition der Marke BMW“, sagt BMW-Chef Oliver Zipse, „und zugleich mehr BMW als je zuvor“.