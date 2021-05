Münchner Autobauer BMW bleibt vorsichtig

Schon im ersten Quartal verkaufte BMW mehr als doppelt so viele Elektroautos und Plug-In-Hybride wie vor Jahresfrist. Dank einer starken Nachfrage in China und höherer Verkaufspreise stieg der Umsatz des Konzerns um 15,2 Prozent auf 26,8 Milliarden Euro. Dazu komme ein gutes Geschäft mit Leasing-Rückläufern in den USA, das die Erlöse in die Höhe getrieben habe. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 2,8 Milliarden Euro fast fünfmal so viel wie 2020. „Das erste Quartal zeigt: Unser globales Geschäftsmodell ist auch in Krisenzeiten erfolgreich“, sagte BMW-Chef Oliver Zipse. „Wir bleiben auf Wachstumskurs – und das ebenso nachhaltig wie ertragsstark.“ Die Aktien legten im vorbörslichen Handel 1,3 Prozent zu.