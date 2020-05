Musk rastet wegen Covid aus Tesla wird texanisch

In den vergangenen Tagen hatte Musk emsig daran gearbeitet, das Werk in Fremont, am Rande des Silicon Valley, teilweise wieder zu eröffnen. Ihm schwebten 30 Prozent der üblichen Schicht vor.

Gouverneur Newsom, der ankündigte, dass Kalifornien die Wirtschaft nach den Ausgangsbeschränkungen vorsichtig wieder hochfahren würde, hatte Musk mit seinen Aussagen ermutigt. Doch in Kalifornien bestimmen Lokalpolitiker, was sie ihren Bürgern zumuten wollen und können. Nachdem die nordkalifornischen Bezirke Yuba und Sutter die Wünsche von Newsom missachtet und Corona-Einschränkungen für Geschäfte eigenmächtig aufgehoben hatten, trat im Bezirk Alameda genau das Gegenteil ein. Dort befindet sich das Stammwerk von Tesla. Die örtliche Kreisregierung von Alameda, in Person der kommissarischen Gesundheitsbeauftragten Erica Pan, lehnte die Wiederöffnung ab. Deswegen wird Musk sie nun „unverzüglich“ verklagen, da sie die „verfassungsmäßig verbrieften Freiheiten“ und den „gesunden Menschenverstand“ missachte.