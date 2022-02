Musks Intimfeind Randall Baron „Das ist mir in 30 Jahren noch nicht passiert“

Hintergrund: Im Februar 2016 schlägt Musk dem Tesla-Verwaltungsrat erstmals vor, SolarCity zu übernehmen. Den Hersteller und Installateur von Photovoltaik-Anlagen hat Musk höchstpersönlich 2006 mit seinen Cousins Lyndon und Peter Rive gegründet. Das Silicon-Valley-Unternehmen macht sich schnell einen Namen. Fünf Jahre nach Gründung investiert Google 280 Millionen Dollar. Ende 2012 geht SolarCity an die Börse. Doch das Geschäftsmodell, die Dächer seiner Kunden mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten und an diese zu verleasen, hat Tücken. Es ist kapitalintensiv, weil SolarCity in Vorleistung gehen muss. 2016 plagen das Unternehmen Schulden in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar. Frisches Kapital einzuwerben ist schwierig, weil die Aktie abgestürzt ist. Musk und die Rive-Brüder müssen persönlich einspringen. SolarCity ist in finanzieller Schieflage.