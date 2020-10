Mustang Mach-E Fords Elektro-Offensive kommt nach Deutschland

Bei „Mustang“ denkt wohl jeder Auto-Enthusiast sofort an die amerikanischen Muscle Cars der 60er oder an die grandiose Verfolgungsjagd mit Steve McQueen im Kinohit „Bullitt“. Zwar gibt es Fords Sportwagen-Ikone weiterhin mit brüllendem V8-Motor, doch das galoppierende Pferd trägt neuerdings auch ein ganz leises Modell im Grill, der Mustang Mach-E. Es ist das erste Elektroauto von Ford, das von Beginn an als solches konzipiert wurde.

Bild: Ford Motor Company