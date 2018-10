Mutterkonzern PSA Opel: Mögliche Diesel-Kosten soll General Motors tragen

Das Bundesverkehrsministerium hatte am selben Tag einen amtlichen Rückruf für europaweit rund 100.000 Autos der Typen Insignia, Cascada und Zafira angekündigt. Von den 31.200 an deutsche Kunden ausgelieferten Fahrzeugen sind laut Opel mehr als 22.000 bereits mit einem freiwilligen Software-Update versehen, so dass in Deutschland nur gut 9200 Wagen von dem Rückruf betroffen wären.