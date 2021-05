Nach Abfuhr von VW Schweizer Quantum legt bei Offerte für Lamborghini nach

Die neu gegründete Holding Quantum will zusammen mit Partnern eine Plattform für starke Marken und Technologie formen und fasst nach eigenen Angaben dabei auch die VW-Luxussportwagentochter Lamborghini ins Auge. Ziel sei die Transformation der Luxusmarke in die Elektromobilität. Die Volkswagen-Tochter Audi, zu der Lamborghini gehört, hat das Ansinnen jedoch zurückgewiesen und mehrfach erklärt, dies sei kein Thema, über das in dem Wolfsburger Konzern diskutiert werde.



Stark räumte ein, dass die Aussichten damit nicht größer geworden seien: „Die Message von Volkswagen und Audi war deutlich. Das muss man akzeptieren.“ Er bedauere dies, da der Vorschlag und das damit verbundene Konzept aus seiner Sicht ideal gegriffen hätten. „Aber natürlich, wenn das nicht in ihre aktuelle Konzernstrategie passt, dann ist das zu respektieren.“