Nach Abgasskandal: Dieselgate schiebt VW in die roten Zahlen

Auf den Absatz hatte der Abgasskandal noch keine größeren Auswirkungen, da die Manipulation erst zum Ende des Quartals bekannt geworden war. In den ersten neun Monaten lieferten die Wolfsburger weltweit 7,43 Millionen Fahrzeuge aus, 1,5 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Das lag vor allem an der schwachen Nachfrage in Schwellenländern wie Brasilien und Russland. Auch auf dem weltgrößten Automarkt in China verkaufte Volkswagen weniger Fahrzeuge. Deshalb verloren die Wolfsburger die Weltmarktführung wieder an den japanischen Rivalen Toyota, der im gleichen Zeitraum 7,49 Millionen Autos losschlug. Experten erwarten für die kommenden Monate, dass sich der Abgasskandal stärker auf die Verkaufszahlen von Volkswagen auswirkt.