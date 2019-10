Nach dem Aus der Türkei-Pläne Wettbieten um das Volkswagen-Werk

16. Oktober 2019

Bulgarien oder Rumänien? Nachdem VW die Pläne für ein Werk in der Türkei auf Eis legte, buhlen beide Länder nun um den Zuschlag. Bild: dpa Bild:

Wegen der türkischen Offensive in Syrien hat VW seine Pläne für ein neues Werk in der Türkei vorerst eingestellt. Nun bringen sich zwei Balkan-Staaten in Stellung und sehen eine Chance, das Werk in ihr Land zu holen.