Nach deutlicher Kritik von VW-Chef Diess Wie Politiker und andere Autohersteller zum Wasserstoff-Antrieb stehen

Genau an dieser Problematik will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier arbeiten und den „grünen Wasserstoff“ von einem Nischenprodukt in den industriellen Maßstab führen. Beim grünen Wasserstoff handelt es sich um Wasserstoff, der mit Ökostrom etwa aus Wind- oder Solaranlagen klimaneutral produziert wurde. Grüner Wasserstoff solle „inländisch in industriellem Maßstab baldmöglichst produziert werden“, heißt es laut „Handelsblatt“ in einem Papier aus Altmaiers Ministerium, das die Rolle gasförmiger Energieträger in den Sektoren Verkehr, Industrie, Gebäude und Stromerzeugung skizziere.