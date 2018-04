Porsche will nach Diesel-Razzia Unterlagen-Sichtung verhindern

Nach der Razzia war ein hochrangiger Manager des Autobauers in der vergangenen Woche Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann sei wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr verhaftet worden, bestätigte die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag. Im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre hatten Einsatzkräfte am Mittwoch mehrere Porsche-Standorte durchsucht, darunter die Zentrale in Zuffenhausen und das Entwicklungszentrum in Weissach.