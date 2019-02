Nach fast drei Jahren Tesla liefert erste Model 3 in Deutschland aus

14. Februar 2019

Die ersten deutschen Tesla-Käufer haben ihre Wagen erhalten. Bild: AP Bild:

Am Donnerstag haben in Frankfurt die ersten Besteller ihre Tesla Model 3 in Empfang genommen. Die günstigeren Basismodelle sollen in der zweiten Jahreshälfte folgen.