Nach Milliarden-Deal Drei VW-Manager ziehen in den Aufsichtsrat von Argo AI ein

Bei Artemis soll bis 2024 ein neues Audi-Modell entstehen, das es technologisch mit Tesla aufnehmen kann. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Audi-Abteilung, wie bislang berichtet. Artemis sei ein „neues und eigenständiges Unternehmen“, so ein Audi-Sprecher, „das Zugriff auf die Ressourcen des Unternehmens Audi AG und der Technischen Entwicklungsabteilungen des gesamten Volkswagen-Konzerns“ habe. „Agilität und Tempo“ seien „Kern der Mission von Artemis“: „Entsprechend wollen wir nun unverzüglich unsere Arbeit beginnen. Die notwendigen Schritte für die unternehmensrechtlich gebotenen Maßnahmen werden wir schon in den nächsten Wochen einleiten. Dann gilt es, so rasch wie möglich die Mannschaft an Bord zu nehmen. Parallel skizzieren wir bereits erste Projektarchitekturen und Lastenhefte.“



