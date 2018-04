Peugeot steigert Umsatz um 42 Prozent nach Opel-Übernahme

Die Opel-Belegschaft liegt mit der neuen Muttergesellschaft über Kreuz: Betriebsrat und IG Metall werfen dem Unternehmen nach gut einem halben Jahr ergebnisloser Verhandlungen vor, mit einem Kahlschlag in Deutschland die Marke mit dem Blitz zu gefährden. Das Unternehmen pocht auf Lohnkürzungen, um die Arbeitskosten auf das niedrigere Niveau des Mutterkonzerns zu drücken. Bei der Peugeot-Hauptversammlung am Dienstag wird mit Spannung erwartet, ob sich Konzernchef Carlos Tavares öffentlich zu dem Streit äußert.

In Eisenach ist eine Protestaktion geplant (13.45 Uhr). Dabei wollen sich Beschäftigte, Gewerkschafter und thüringische Landespolitiker für den Erhalt des Standorts einsetzen. Unter anderen werden Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) erwartet.