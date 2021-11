Nach Tweet Musk selbst schürt Zweifel am Hertz-Deal

„Ich könnte mir vorstellen, dass Hertz zu Verhandlungsbeginn dann doch einige Rabatte haben will. Wenn Elon Musk aber darauf eingeht, würde Tesla sein Geschäftsmodell ändern“, sagte der deutsche Autoexperte Stefan Bratzel, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Es habe ihn deshalb nicht gewundert, dass Musk Rabatte ablehne.



