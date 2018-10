Nach WLTP-Umstellung VW-Absatz sinkt im September deutlich

Aber auch in anderen Regionen der Welt gab es im September zumindest leichte Rückschläge: auf dem wichtigsten Einzelmarkt China lieferte die Marke mit 277.800 Fahrzeugen 10,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat aus. Grund sei vor allem die Verunsicherung der Kunden wegen der Zollauseinandersetzungen mit den USA. In den Vereinigten Staaten gingen 30.600 neue Autos an die Kunden – ein Rückgang von 4,8 Prozent. In den vergangenen neun Monaten lieferte die Marke VW dank starker Verkäufe zu Jahresbeginn insgesamt rund 4,6 Millionen Fahrzeuge aus, das sind 2,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.