Nach wochenlangem Stillstand Wie Corona die Autoproduktion verändert hat

Insgesamt erstellte ein Expertenteam zwölf Protokolle für das geregelte Miteinander. Auf den Fußböden sorgen wie in Supermärkten aufgeklebte Wegweiser für Abstand zwischen den Menschen, auf sonst viel genutzten Hauptgängen wurden Einbahnstraßen geschaffen, bei Konferenzen und Meetings ist jeder zweite Stuhl optisch blockiert, Hygieneregeln auch an Empfangstresen, Umkleideräumen und Toiletten, die teilweise nach Art der Baustellen-WC in die Außenbereiche verlegt worden sind. Neue Regularien auch bei der Kommunikation: Frontale Gespräche sollen, wann immer es möglich ist, vermieden werden. Telefon, Video-Talks, E-Mails oder Powerpoint-Präsentationen haben Hochkonjunktur.



Als besondere Herausforderung gilt die Teamarbeit am Band, in der Lackiererei oder rund um den Rohbau und seine Pressen. Hier waren schon vor dem Shutdown zahllose Roboter am Werk. Für die Wiedereröffnung Ende April stellten die Strategen die Arbeit von Hand an vielen Stellen so um, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Natürlich müssen alle Masken tragen, der firmeneigene Überwachungsdienst soll Verstöße und Unachtsamkeit im Blick haben.

Bild: Toyota