Nachbau des Klassikers Ford Mustang Eleanor: Die Legende lebt!

Gegen sie hatte selbst Nicolas Cage keine Chance. Denn wenn man sich an etwas erinnert aus dem Remake des Hollywood-Streifens „Gone in 60 Seconds“ („Nur noch 60 Sekunden“), dann ist das nicht der von Cage gespielte Autodieb „Memphis“ Raines. Es sind auch nicht die 49 anderen Luxuslimousinen und Supersportwagen, die er klauen muss. Es ist „Eleanor“, die sich ins PS-Gedächtnis eingebrannt hat – ein aufgerüsteter Ford Mustang von 1967, den Memphis als letztes Auto dieser langen, schwarzen Nacht entwendet und nach einer zwölfminutigen Verfolgungsjagd ein paar Sekunden zu spät zu seinem Hehler in den Hafen von Long Beach bringt.

Foto: SP-X/Benjamin Bessinger