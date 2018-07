Nachruf Mit Marchionne geht ein rastloses Genie

Natürlich hat Marchionne das gewusst und er hat es offen gesagt. Angesichts der großen technologischen Herausforderungen müssten sich die Autokonzerne zu noch größeren Einheiten zusammenschließen, so warb er bei jeder Gelegenheit um neue Partner. Recht hatte er, aber sein Balzen blieb erfolglos. Derart verzweifelt war er zwischenzeitlich, dass er sein Unternehmen GM-Chefin Mary Barra kurzerhand per E-Mail andiente.



Fiat und Chrysler waren technologisch schon verarmt, bevor sie sich zusammentaten. Doch Marchionne hat mit dem gewuchert, was er bei den Unternehmen vorfand: Starke Marken mit einem Händchen dafür, auch mit einfacher Technik attraktive Autos zu zaubern, sowie einer starken Position der Chrysler-Marken in den USA. Diese Stärken, garniert mit dem Kostenbewusstsein und den buchhalterischen und steuerlichen Winkelzügen des Finanzexperten Marchionne, machten FCA profitabel – und zu einem perfekten Partner für einen Konzern, dem es an Marken und Marktzugang fehlt, nicht aber an eigener Innovationskraft.