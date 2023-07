Nationales Automuseum The Loh Collection Zwölf fotografische Einblicke in die exklusive Oldtimer- und Rennwagen-Sammlung

Bentley 6 1/2 Litre aus dem Jahr 1928 mit Sonderkarosserie von Barker, einem englischen Karosseriebauer. Barker hat das Fahrzeug auf der British International Motor Show in Olympia/London 1928 ausgestellt. Der Wagen steht in der „Kinopassage“ des Museums und wurde integriert in die Art-Deco Fassaden der historische Fabrikhalle. Hier stellte das frühere Unternehmen Omnical, das zuletzt zu Buderus und dadurch zu Bosch gehörte, Dampfkessel für die Industrie her. 2015 wurde die Fabrik geschlossen

Bild: Thomas Pirot