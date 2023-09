Netzwerkstörung IT-Störung legt VW lahm: In diesen Werken geht nichts mehr

„Wir können eine IT Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg bestätigen“, sagte ein Konzernsprecher am Abend. „Die Störung besteht seit 12.30 Uhr und wird aktuell analysiert. Es gibt Implikationen auf fahrzeugproduzierende Werke.“



Nach aktuellem Stand der Analysen sei ein Angriff von außen als Grund der Systemstörung unwahrscheinlich. An der Behebung werde mit Hochdruck gearbeitet.